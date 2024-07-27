Участники военных действий, люди с инвалидностью в результате войны и члены семей погибших военнослужащих могут воспользоваться разными льготами на коммунальные услуги. Особенно это касается снижения стоимости коммунальных платежей, передают в ПФУ .

Скидка на коммунальные услуги зависит от статуса личности. Участники боевых действий могут получить скидку в 75%. Люди с инвалидностью, полученной в результате участия в военных действиях, имеют право на полную скидку в размере 100%. Члены семей погибших военнослужащих могут воспользоваться скидкой в ​​50%.

Для получения таких льгот нужно предоставить соответствующие документы, подтверждающие статус личности соответствующим органам.

Чтобы получить льготу, лицо должно обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением о внесении сведений в реестр лиц, имеющих право на льготы, и о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг, включая приобретение твердого топлива или сжиженного газа. При подаче заявления необходимо иметь при себе паспорт и документы, подтверждающие статус, а также идентификационный код.

Обратите внимание, что заявление можно подать как лично в Пенсионный фонд, так и через электронный портал учреждения.

Ранее Politeka также писала о том, что у пенсионеров от 65 лет есть право на доплату: размер определяется на основе прожиточного минимума.

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