65-річні жінки з 30-річним стажем та чоловіки з 35-річним стажем гарантовано отримують не менше 40% від мінімальної зарплати.

Українці, які досягли 65 років і мають достатній страховий стаж, повинні отримувати пенсію не менше 40% від середньої заробітної плати. Тим часом особи, які не мають необхідного страхового стажу, отримують пенсію, розмір якої визначається на основі прожиткового мінімуму.

Жінки зі стажем 30 років і чоловіки зі стажем 35 років, які досягли 65 років, мають право на мінімальну пенсію в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати.

На сьогоднішній день, при мінімальній зарплаті в 8 000 гривень, мінімальна пенсія повинна становити 3 200 гривень, але фактично вона дорівнює 3 370 гривень.

Отже, якщо пенсія 65-річної особи є меншою за 40% від мінімальної зарплати, їй автоматично нараховується доплата.

Варто зазначити, що з 70 років пенсіонери мають право на вікову доплату. Ця доплата нараховується автоматично, а її розмір залежить від віку пенсіонера. З часом надбавка збільшується:

Пенсіонери віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень.

Пенсіонери віком від 75 до 79 років отримують додатково 456 гривень.

Пенсіонери, які досягли 80 років, отримують додатково 570 гривень.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд запровадив важливі зміни для військових пенсіонерів, надавши їм можливість самостійно обирати банк для отримання пенсійних виплат.

Джерело: 24Канал.

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