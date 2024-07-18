Українці, які досягли 65 років і мають достатній страховий стаж, повинні отримувати пенсію не менше 40% від середньої заробітної плати. Тим часом особи, які не мають необхідного страхового стажу, отримують пенсію, розмір якої визначається на основі прожиткового мінімуму.
Жінки зі стажем 30 років і чоловіки зі стажем 35 років, які досягли 65 років, мають право на мінімальну пенсію в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати.
На сьогоднішній день, при мінімальній зарплаті в 8 000 гривень, мінімальна пенсія повинна становити 3 200 гривень, але фактично вона дорівнює 3 370 гривень.
Отже, якщо пенсія 65-річної особи є меншою за 40% від мінімальної зарплати, їй автоматично нараховується доплата.
Варто зазначити, що з 70 років пенсіонери мають право на вікову доплату. Ця доплата нараховується автоматично, а її розмір залежить від віку пенсіонера. З часом надбавка збільшується:
- Пенсіонери віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень.
- Пенсіонери віком від 75 до 79 років отримують додатково 456 гривень.
- Пенсіонери, які досягли 80 років, отримують додатково 570 гривень.
Нагадаємо, що Пенсійний фонд запровадив важливі зміни для військових пенсіонерів, надавши їм можливість самостійно обирати банк для отримання пенсійних виплат.
Джерело: 24Канал.
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