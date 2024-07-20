Украинцам рассказали, что будет с теми, кто при обновлении данных указал неправильную информацию.

Военнообязанные имели два месяца на обновление своих данных, срок для чего истек 16 июля. Некоторые мужчины попытались обойти систему, предоставив неправильные адреса или телефонные номера.

Юристка Надежда Шуляк объяснила, чем может угрожать предоставление ложной информации. По ее словам, данные будут проверяться, и если в системе "Резерв+" обнаружатся неточности или несоответствия с учетными делами офицеров или рядовых, ТЦК будет вызывать таких лиц для уточнения информации.

Шуляк отмечает, что некоторые мужчины сознательно указывали неправильные данные, которые она расценивает как проявление детской самоуверенности или фантазирования. Такие действия являются прямым нарушением закона и могут привести к штрафу.

Ранее Politeka также писала о том, что у пенсионеров от 65 лет есть право на доплату: размер определяется на основе прожиточного минимума.

Женщины со стажем 30 лет и мужчины со стажем 35 лет, достигшие 65 лет, имеют право на минимальную пенсию в размере не менее 40% минимальной зарплаты. На сегодняшний день, при минимальной зарплате в 8 000 гривен, минимальная пенсия должна составлять 3 200 гривен, но фактически она равна 3 370 гривен. Следовательно, если пенсия 65-летнего лица меньше 40% от минимальной зарплаты, ему автоматически начисляется доплата.

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