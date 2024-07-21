Бытовые потребители газа массово сообщают о странных цифрах, появившихся в новых счетах от Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины».

Украинцы жалуются в адрес «Нафтогаз», что цифры в их счетах не соответствуют действительности, пишет Politeka.net.

Кто-то рассказывает, что потреблено 16 кубов, однако выставлено 0, кто-то увидел 1 куб вместо потребленных 15-ти.

«Почему выставлено 0 куб, потреблено 16 кубов»,

«Потреблено 15куб.м, счет выставлен за 1куб, Запорожье. Родителям, живущим в Днепропетровской области, вместо 7куб.м выставлены тоже 1куб.м. Облгазы разные, а проблемы те же. Показатели счетчика за июнь переданы вовремя, в кабинете зафиксировано…»,

«Что-то не то со счетами. Потреблено 15 куб., а счет выставлен на 4»,

«Что-то мне намутили, я подала 40, а мне написали, 4, я заплачу больше, вижу машина не только мне намутила…»,

«Потреблено 28куб.м, счет выставлено 1куб, Хмельницкий»,

«Почему показы за июнь не приняты? Оператор гнс, свои выставили, какие? К оплате 0. Как так? - сообщают о своих проблемах украинцы на странице «Нафтогаз» в Facebook.

В "Нафтогаз", реагируя на жалобы, просят потребителей предоставить номер своего личного счета в личные сообщения компании, чтобы можно было все выяснить.

Напомним, что люди, использующие газ для приготовления пищи, подогрева воды и индивидуального отопления должны передавать в газовые компании показатели счетчиков со 2 по 5 число каждого месяца. После 5 числа все данные о потребленном газе аккумулируются у регионального оператора ГРМ (облгаза).

Как предупреждали в «Нафтогаз», если человек не передал показатели счетчика вовремя, то облгаз начисляет ему потребление по нормам. Далее подтверждены данные об объемах потребленного газа каждого абонента, передает облгазгаз в газоснабжающую компанию.

Поставщики формируют платежки на основе данных о потребленном газе.

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