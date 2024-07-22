Главного специалиста Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной военной администрации разоблачили в коррупции. Ему предусмотрен иск в требовании и получении неправомерной выгоды для влияния на решение должностного лица (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, чиновник организовал незаконную схему заработка, помогая бронировать работников предприятий, критически важных для экономики региона.

За вознаграждение он обещал руководителю частного предприятия повлиять на должностных лиц Генерального штаба Министерства обороны Украины и Министерства экономики Украины, чтобы получить разрешение на бронирование работников от мобилизации.

Чиновника задержали после получения им 1000 долларов США неправомерной выгоды.

В настоящее время в суд направлены ходатайство об избрании захваченной меры пресечения и отстранении от должности.

Ранее Politeka также писала о том, что во Львове подростки зарабатывали деньги на поджоге автомобилей украинских военных. Задержанными оказались местные жители 17 и 18 лет, искавшие легкий заработок через российские Telegram-каналы. На одном из таких каналов представитель ФСБ пообещал скорые деньги в обмен на выполнение преступных задач. Молодой человек, следуя инструкциям, сначала подыскивал «нужные» автомобили, а затем тайком фотографировал их.

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