Жителям Ивано-Франковска КП "Комфортный дом" насчитало 3,19 гривны за уборку снега за июнь. Заместитель мэра Ивано-Франковска Михаил Смушак объяснил, почему так произошло.

Как известно, 17 июля в Facebook жительница города Татьяна Тарахкалюк поделилась фото счета от КП Комфортный дом, на котором была услуга уборки снега за 3 гривны.

Михаил Смушак разъяснил, что тариф рассчитывается на год выше и включает все услуги, предоставляемые коммунальным предприятием.

"Когда выпадет снег, КП обязано его убрать, но отдельного счета за эту услугу не будет. Это накопительная система, которая позволяет избежать того, чтобы брать с людей сумасшедшие суммы зимой", - говорит он.

Он добавил, что подобные расчеты, включающие уборку снега летом, создаются каждый год.

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