В компании «Новая почта» сообщили важные правила, касающиеся всех, кто пользуется их услугами – в частности, что будет, если посылку не забрать.

«Новая почта» предупреждает всех клиентов, которых, в частности, интересует, что будет с посылками, которые не забрали, что услуга «Хранение» предоставляется автоматически, то есть без заказа. За нее не придется платить (кроме Палет), в течение 7 календарных дней.

Если же для Палет, действие услуги бесплатно в течение 3 календарных дней.

В Новой почте также уточняют, что при этом день поступления отправления в отделение Получателя не считается.

Однако за хранение посылки на «Новой почте» придется оплатить с 8-го календарного дня для всех типов отправлений кроме Палет, и 4-го календарного дня для Палет начисляется доплата.

При этом стоимость зависит от срока хранения посылки на "Новой почте".

"Новая почта", что делают с посылками, которые не забрали.

Однако если посылку из «Новой почты» не забрать и дальше, начинают действовать уже другие правила. Так, если в течение тридцати календарных дней отправка не была истребована Получателем или Отправителем, то такая отправка считается неистребованной. Таким образом, ответственность «Новой почты» перед Отправителем и Получателем за сохранение отправления прекращается.

«Компания «Новая почта» имеет право распорядиться таким отправлением по собственному усмотрению» , – предупреждают об этом правило в «НП».

Добавим, что пришедшую на «Новую почту» посылку можно вернуть. К примеру, если товар не подошел по определенным причинам. Эта услуга бесплатна.

"Новая почта", что делают с посылками, которые не забрали.

Напомним, что в "Новой почте" произошел масштабный сбой. В компании проблемы объяснили техническим сбоем.

«В связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы обслуживания клиентов», - сообщили в компании «Новая почта».

Впоследствии работа всех клиентских систем и сервисов «НП» была возобновлена.

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