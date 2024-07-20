Национальный банк Украины принял решение о выводе из обращения части гривневых банкнот. Чтобы избежать потери средств, гражданам следует обменивать эти бумажные деньги на новые образцы.
Какие банкноты будут изъяты
НБУ планирует изъять купюры, выпущенные в 2003 году. Вывод этих денег происходит позже.
Монеты мелких номиналов и старые банкноты гривны можно будет обменивать до конца военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его завершения или отмены.
Список банкнот, которые выводятся из обращения:
- Монеты: 1, 2, 5, 25 копеек
- Купюры: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривен
Процедуру обмена Обмен старых денег можно осуществить самостоятельно в отделениях НБУ или у одних из доверенных банков, таких как Сбербанк и Приватбанк.
Это часть комплексной программы оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривны, направленной на повышение защиты и качества денег, а также упрощение наличных расчетов.
Обратите внимание! Чтобы ускорить процесс изъятия этих купюр уже разрешено не использовать их как средство расчета.
Ранее Politeka также писала , что некоторые украинцы имеют право на 100% скидки на оплату коммунальных услуг. В период неотапливаемого сезона лицам, отвечающим критериям, рекомендуется обращаться в Пенсионный фонд Украины для получения льгот.
Последние новости Украины:
Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости
Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь
Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история