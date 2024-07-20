Национальный банк Украины принял решение о выводе из обращения части гривневых банкнот. Чтобы избежать потери средств, гражданам следует обменивать эти бумажные деньги на новые образцы.

Какие банкноты будут изъяты

НБУ планирует изъять купюры, выпущенные в 2003 году. Вывод этих денег происходит позже.

Монеты мелких номиналов и старые банкноты гривны можно будет обменивать до конца военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его завершения или отмены.

Список банкнот, которые выводятся из обращения:

Монеты: 1, 2, 5, 25 копеек

Купюры: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривен

Процедуру обмена Обмен старых денег можно осуществить самостоятельно в отделениях НБУ или у одних из доверенных банков, таких как Сбербанк и Приватбанк.

Это часть комплексной программы оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривны, направленной на повышение защиты и качества денег, а также упрощение наличных расчетов.

Обратите внимание! Чтобы ускорить процесс изъятия этих купюр уже разрешено не использовать их как средство расчета.

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