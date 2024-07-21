Повреждения трансформаторов и проводов от войны привели к менее надежным сетям, но ремонты и улучшения ожидаются.

С начала широкомасштабной агрессии Украина потеряла 70% своей энергетической мощности из-за массированных ракетных и дроновых нападений, введенных россией. Наиболее разрушительными стали атаки, продолжавшиеся с марта по июнь 2024 года, что привело к уменьшению генерационных мощностей на 9 ГВт.

Об этом рассказал аналитик энергетического сектора Владимир Омельченко. Он также добавил, что будет с энергетикой.

Украинская энергетическая система в значительной степени зависит от НАЭК "Энергоатом", обеспечивающей около 50% производимой электроэнергии. Летом проводятся ремонтные работы на атомных электростанциях для подготовки к зимним нагрузкам с целью предотвращения аварий.

Владимир Омельченко сообщил, что в настоящее время примерно половина мощностей компании находится на ремонте. Этот факт вместе с чрезвычайной жарой, которая продолжается в Украине в июле, приводит к значительному дефициту электроэнергии. Кроме того, из-за высоких температур за последние дни произошло несколько аварий на выходных трансформаторах атомных электростанций, что затруднило ситуацию с электроснабжением, даже несмотря на снижение температуры и досрочный выход из ремонта одного из блоков АЭС.

Российские удары привели к повреждению трансформаторов и проводов, что вынудило перестроить схемы электросетей на менее надежные. Ожидается, что с середины августа ситуация улучшится благодаря завершению ремонтных работ на энергоблоках и понижению температуры воздуха, но о жизни без отключений можно забыть..

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