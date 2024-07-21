56 народных депутатов обратились в Конституционный суд Украины с просьбой проверить конституционность решения об отмене индексации пенсий в зависимости от зарплаты для парламентариев, которые получали выплаты до 2017 года. Это может привести к значительному росту размера пенсий народных депутатов со средних 17,8 тыс. до 29 тыс. гривен.

Ранее, по достижении 62 лет, народные депутаты имели право получать 60% от зарплаты активного нардепа. Каждый год рост зарплаты нардепов также приводил к увеличению пенсий тех депутатов, которые находились на заслуженном отдыхе.

С начала 2015 года "особые" пенсионные права для народных депутатов были отменены. Теперь вместо того, чтобы пенсии повышались в зависимости от зарплаты действующего нардепа, проводится индексация. Несмотря на это, по данным Пенсионного фонда Украины, средняя пенсия народного депутата составляет 17,9 тыс. грн., в то время как средняя пенсия обычного украинца составляет 5,7 тыс. грн.

56 действующих народных депутатов согласились защищать свои пенсионные права и обратились в Конституционный суд Украины. Они требуют восстановить норму закона, согласно которой пенсии парламентариев должны повышаться до 60% от зарплаты активного нардепа.

Если Конституционный суд поддержит требования народных депутатов, их пенсии могут возрасти в среднем до 29 тыс. гривен, что составит более 10 тыс. гривен больше по сравнению с текущим уровнем. Кроме того, депутаты могут через суд потребовать от Пенсионного фонда компенсацию невыплаченных сумм за прошлые годы. То есть речь идет о сотнях тысяч гривен, которые могут через суды получить в парламенте.

Источник: OBOZ.UA.

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