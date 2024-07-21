Если военнообязанный не обновил свои данные и игнорирует повестки может быть установлен штраф, но что ждет тех, кто обновил данные, но на ВЛК не пришел.

Согласно обновленному закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, происходит изменение в практике выдачи повесток на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК), которая теперь не происходит автоматически. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Обновление учетно-военных данных не означает автоматически необходимость проходить ВЛК. Для прохождения ВЛК гражданам будут направляться отдельные повестки",– отметила подполковник юстиции Ирина Гарбуз, представитель Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации из Генштаба, после 16 июля, когда истек установленный законом срок для обновления военно-учетных данных, граждане могут получить повестки для прохождения военно-врачебной комиссии. Эти повестки могут быть отправлены Укрпочтой по адресам, указанным при обновлении военно-учетных данных.

Напомним, если военнообязанный не обновил свои данные и игнорирует повестки, (ТЦК) и (СП) могут применять штрафы, а затем направлять протокол в суд. Полиция имеет задачу установить местонахождение нарушителя и может объявить его в розыск.

В случае повторного отказа появляться на ТЦК, если сумма штрафа превышает 160 тысяч гривен, имущество военнообязанного может быть арестовано. Важно подчеркнуть, что эта норма распространяется и на тех, кто находится за границей и не обновил свои данные.

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