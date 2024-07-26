В этот раз на своей странице в Instagram одесский ресторатор Савелий Либкин показал, как приготовить баклажанную икру, чтобы она была вкусной, как в ресторане.

В расчете на четыре порции баклажанной икры ресторатор берет следующие ингредиенты:

баклажаны – 3 шт. (примерно 700 г)

помидор (желательно сорта "Микадо") - 1 большой

лук – 2 шт. среднего размера

масло подсолнечное – 2 ст.л.

чеснок – 2-3 зуб.

петрушка – пол пучка

соль – по вкусу

Ресторатор отметил, что можно добавить также один сладкий перец, но более традиционный рецепт без него.

Баклажаны нужно помыть, сделать в них проколы вилкой или ножом, чтобы они не "взорвались", и запечь – либо в разогретой до 200 градусов духовке, либо на чугунной сковороде под крышкой, периодически переворачивая их, или лучше всего – на угольном гриле.

Запеченные баклажаны выкладываем на доску и даем им отдохнуть минут 15-20. Ложкой выбираем мякоть баклажана, шкурка для икры не понадобится.

Помидор также подпекаем либо на гриле, либо в разогретой до 200 градусов духовке, а затем чистим от кожуры. Лук тоже запекаем, но его нужно завернуть в фольгу, а потом уже подержать 10 минут на гриле или при 200 градусах в духовке.

Когда все овощи охладятся, мелко их нарезаем. Добавляем выжатый чеснок. Консистенция баклажанной икры должна быть почти однородной, но не полностью, в ней должны быть кусочки – "икринки".

В конце добавляем мелко нарезанную петрушку, подсолнечное масло, а также соль по вкусу. Перед подачей ресторатор советует дать баклажанной икре настояться несколько часов.

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