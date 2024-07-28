Украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич поделилась рецептом невероятно вкусных и пышных оладий с яблоками, которые можно готовить вместо жареных пирожков.
Для приготовления пышных оладий с яблоками нам понадобятся следующие ингредиенты:
- йогурт - 150 г
- молоко - 100 г
- мука – 300 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- сахар – 80 г
- растительное масло – 3 ст.л. + для жарки
- яйца – 2 шт.
- щепотка соли
- ванильный сахар
- яблоки – 2 шт.
Сначала смешиваем молоко и йогурт, добавляем сахар, ванильный сахар и соль. Далее добавляем растительное масло, разрыхлитель и перемешиваем до однородности. В конце всыпаем просеянную муку и замешиваем однородное тесто, которое будет иметь консистенцию густой сметаны.
Яблоки кулинар чистит от кожицы и сердцевины, нарезает кубиками и тушит до мягкости на сливочном масле с добавлением сахара и корицы по желанию.
На разогретую сковороду с достаточным количеством растительного масла выкладываем для каждой оладьи примерно 1 ст.л. теста, как на видео, затем посередине выкладываем неполную ложку яблок, а сверху накрываем их еще 1 ст.л. теста. Готовим оладьи под крышкой до золотистости с обеих сторон.
Кулинар отметила, что выкладывать тесто на сковороду, чтобы оно не прилипало, удобнее всего с помощью двух столовых ложек, смоченных в холодной воде.
Готовые оладьи с яблоками посыпаем сахарной пудрой.
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