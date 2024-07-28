Этот простой, быстрый в приготовлении и супервкусный рецепт заменит вам сразу два блюда – обычные оладьи с яблоками и жареные пирожки.

Украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич поделилась рецептом невероятно вкусных и пышных оладий с яблоками, которые можно готовить вместо жареных пирожков.

Для приготовления пышных оладий с яблоками нам понадобятся следующие ингредиенты:

йогурт - 150 г

молоко - 100 г

мука – 300 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

сахар – 80 г

растительное масло – 3 ст.л. + для жарки

яйца – 2 шт.

щепотка соли

ванильный сахар

яблоки – 2 шт.

Сначала смешиваем молоко и йогурт, добавляем сахар, ванильный сахар и соль. Далее добавляем растительное масло, разрыхлитель и перемешиваем до однородности. В конце всыпаем просеянную муку и замешиваем однородное тесто, которое будет иметь консистенцию густой сметаны.

Яблоки кулинар чистит от кожицы и сердцевины, нарезает кубиками и тушит до мягкости на сливочном масле с добавлением сахара и корицы по желанию.

На разогретую сковороду с достаточным количеством растительного масла выкладываем для каждой оладьи примерно 1 ст.л. теста, как на видео, затем посередине выкладываем неполную ложку яблок, а сверху накрываем их еще 1 ст.л. теста. Готовим оладьи под крышкой до золотистости с обеих сторон.

Кулинар отметила, что выкладывать тесто на сковороду, чтобы оно не прилипало, удобнее всего с помощью двух столовых ложек, смоченных в холодной воде.

Готовые оладьи с яблоками посыпаем сахарной пудрой.

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