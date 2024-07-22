Украинцы, воспользовавшиеся услугами «Новой почты» сообщают, как им либо не довезли посылку вообще, либо пришла лишь часть вещей.

«Новая почта» влипла в скандал с посылками, которые либо исчезли где-то по дороге, либо оказались «переполовиненными».

"Столкнулась с неприятной ситуацией, что Новая почта где-то недовезла мне одну посылку из китая. В этих посылках должно быть 4 единицы товара. Все комплектующие для фпв, документы были предоставлены брокеру и растаможены» , - рассказала одна из клиенток «Новой почты» на странице компании в Facebook.

По словам женщины, обе посылки были пронумерованы под одним внутренним трек номером. Однако до нее дошла только одна посылка.

«Где делась эта aenm0021433787?», – спросила клиентка «Новой почты».

В "Новой почте" пообещали решить этот вопрос и все выяснить.

Еще одна клиентка «Новой почты» утверждает, что из посылки исчез товар:

«Как прокомментируете то, что НП ворует! товар из посылки? Получили посылку, которая была «переполовинена». Обращение написала! Это уже становится нормой для работников НП».

В Новой почте отреагировали на жалобу, обратившись к клиенту с дополнительными вопросами и пообещав разобраться с итуацией.

Кроме того, еще один скандал возник из-за доставки с AliExpress.

«Мошенничество Новой почты во время бесплатной доставки из AliExpress. Мое отправление, которое должно было приехать в Белую Церковь (Киевская область) оказалось в селе Барвенково (Харьковской области) и теперь с меня требуют 70 гривен за, якобы, перенаправление» , - рассказала еще одна клиентка о своей проблеме.

В «Новой почте» на жалобу отреагировали, сообщив женщине, что услуга "Переадресация" заказана за счет компании, и придет новая накладная. Кроме того, в «НП» решили сделать подарок недовольной клиентке:

«Чтобы искупить неприятность, мы хотим предложить вам подарок. Уточните, пожалуйста, можем ли мы отправить его по данным получателя…».

Напомним, что на днях в системе обслуживания клиентов группы компаний "Новая почта" произошел технический сбой.

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