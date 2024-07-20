В компанії «Нова пошта» повідомили важливі правила, які стосуютсья всіх, хто користується їхніми послугами – зокрема, що буде, якщо посилку не забрати.

«Нова пошта» попереджає всіх клієнтів, яких, зокрема, цікавить, що буде з посилками, які не забрали, що послуга «Зберігання» надається автоматично, тобто без замовлення. За неї не доведеться платити (окрім Палет), упродовж 7 календарних днів.

Якщо ж для Палет, дія послуги безкоштовна упродовж 3 календарних днів.

В «Новій пошті» також уточнюють, що при цьому день надходження відправлення у відділення Одержувача не рахується.

Однак за зберігання посилки на «Новій пошті» доведеться сплатити із 8-го календарного дня для всіх типів відправлень окрім Палет, та 4-го календарного дня для Палет нараховується доплата.

При цьому вартість залежить від терміну зберігання посилки на «Новій пошті».

"Нова пошта", що роблять з посилками, які не забрали.

Однак, якщо посилку з «Нової пошти» не забрати і далі, починають діяти вже інші правила. Так, якщо впродовж тридцяти календарних днів відправлення не було витребуване Одержувачем або Відправником, то таке відправлення вважається невитрибуваним. Таким чином відповідальність «Нової пошти» перед Відправником та Одержувачем за збереження відправлення припиняється.

«Компанія «Нова пошта» має право розпорядитися таким відправленням на власний розсуд», - попереджають про це правило в «НП».

Додамо, що посилку, яка прийшла на «Нову пошту» можна повернути. Наприклад, якщо товар не підійшов з певних причин. Ця послуга безкоштовна.

"Нова пошта", що роблять з посилками, які не забрали.

Нагадаємо, що в «Новій пошті» стався масштабний збій. В компанії проблеми пояснили технічним збоєм.

«У звʼязку із деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи із обслуговування клієнтів", - повідомили в компанії «Нова пошта».

Згодом робота всіх клієнтських систем та сервісів «НП» була відновлена.

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