В июле украинские потребители будут платить за газ по действовавшим тарифам, как и по тарифам за свет.

В Украине тариф на электроэнергию был увеличен с июня. Теперь украинцы должны платить 4,32 гривны за каждый 1 кВт*ч. Стало известно, каким будет тариф на электроэнергию в августе. Украинцам озвучили стоимость 1 кВт*ч.

Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

Так, в Украине до 1 мая 2025 года не изменится тариф на электроэнергию. Согласно документу, в августе и в осенне-зимний период 2024/2025 годов бытовые потребители будут платить 4,32 грн за каждый киловатт-час.

Эта цена закреплена соответствующим постановлением правительства согласно Постановлению №632 и действует до 30 апреля 2025 года, что означает, что пересмотр тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей не планируется до завершения осенне-зимнего периода 2024/2025 годов.

Также в июле украинские потребители будут платить за газ по действовавшим ранее тарифам. К примеру, клиенты "Нафтогаза" будут платить 7,96 грн за кубометр газа, а потребители YASNO – 8,46 грн за каждый кубометр.

Стоимость кубометра природного газа в Украину в зависимости от поставщика колеблется от 7,7 до 9,99 грн. К примеру:

"ЭРУ Людям" установил тариф 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" предлагает 7,799 грн за кубометр;

"ГК Нефтегаз Украины" тарифирует 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" и "Прикарпат энерго трейд" установили одинаковый тариф в 7,96 грн за кубометр каждый;

"Полтавагаз сбыт" и "Галнефтегаз Окко контракт" оба предлагают 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" установил тариф 8,2 грн. за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) и "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) установили одинаковый тариф в 8,46 грн. за кубометр каждый;

"Аскания Энерджи" тарифирует 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СветГаз" предлагает самый высокий тариф 9,99 грн за кубометр.

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