В Пенсионном фонде Украины рассказали, как украинцы могут получить субсидию на дрова.

Кроме жилищной субсидии украинцы могут получить помощь на покупку твердого и жидкого топлива для печей, информируют в Пенсионном фонде Украины.

Это доступно для граждан, чье жилье не подключено к системам теплоснабжения и не использует индивидуальное газовое или электрическое отопление. В Пенсионном фонде объясняют, что в отличие от жилищной субсидии эта помощь выплачивается раз в год. Процедура подачи документов аналогична: обращение в Пенсионный фонд лично через ЦНАП, исполнительный орган местного совета или онлайн через портал ПФУ, приложение фонда или портал "Действие".

Требования для получателей субсидии остаются такими же: отсутствие значительного состояния, новых автомобилей и т.д. Однако субсидия на сжиженный газ, твердое и жидкое горючее топливо рассчитывается на основе доходов за предыдущий календарный год. Может потребоваться дополнительный документ – справка об использовании печного отопления. Подать документы на этот вид субсидии можно в течение отопительного сезона, который длится с 1 октября по 30 апреля.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцам среди лета пришли платежки за уборку снега. Жителям Ивано-Франковска КП "Комфортный дом" насчитало 3,19 гривны за уборку снега за июнь. Заместитель мэра Ивано-Франковска Михаил Смушак объяснил, почему так произошло.

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