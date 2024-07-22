Мешканцям Івано-Франківська КП “Комфортний дім” нарахувало 3,19 гривні за збирання снігу за червень. Заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак пояснив, чому так сталося.

Як відомо, 17 липня у Facebook мешканка міста Тетяна Тарахкалюк поділилася фото рахунку від КП “Комфортний дім”, на якому була послуга “прибирання снігу” за 3 гривні.

Михайло Смушак роз’яснив, що тариф розраховується на рік вище та включає всі послуги, які комунальне підприємство надає.

"Коли випаде сніг, КП зобов'язане його прибрати, але окремого рахунка за цю послугу не буде. Це накопичувальна система, яка дозволяє уникнукнути того, щоб брати з людей шалені суми взимку", - каже він.

Він додав, що подібні розрахунки, що включають прибирання снігу влітку, створюються кожного року.

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