С начала августа 2024 года Национальный банк Украины совместно с банками будет поэтапно изымать 500 гривен.

С начала августа 2024 года Национальный банк начнет изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен старого образца, выпущенных в период с 2003 по 2007 годы. Это решение направлено на постепенную замену этих банкнот на денежные знаки современного поколения, в частности, выпущенных в 2014 году и впоследствии.

Об этом сообщают на сайте Национального банка Украины.

В Национальном банке подчеркнули, что банкноты номиналом в 500 гривен старого образца будут оставаться действительным платежным средством. Граждане без ограничений смогут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать.

Основной целью такого решения, пояснили в институции, является повышение качества наличных денег в обращении, с учетом степени износа банкнот номиналом 500 гривен старого образца. В Нацбанке также сообщили, что эти банкноты находятся в обращении почти 18 лет, в том числе более восьми последних лет, параллельно с банкнотами современного поколения.

"Постепенная замена банкнот старого образца повысит защиту и качество денег в обращении и сделает расчеты более комфортными для граждан", – считают в НБУ.

С начала августа 2024 Национальный банк Украины совместно с банками будет поэтапно изымать из наличного оборота банкноты старого образца номиналом 500 гривен. Это означает, что:

Банки Украины не будут выдавать такие банкноты через кассы в рамках каких-либо наличных операций.

Национальный банк прекратит поддержку этих банкнот через кассы банков.

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