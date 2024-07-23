Специалисты сообщили, какой будет магнитная буря во вторник, 23 июля, и может ли она негативно отразиться на самочувствии.

Магнитные бури оказывают влияние на организм людей, особенно метеозависимых, детей и людей старшего возраста.

В частности, во время магнитных бурь некоторые люди могут испытывать боль в сердце, мышцах и суставах, головные боли, сильную мигрень, слабость, перепады настроения. Прежде всего, магнитные бури влияют на состояние нервной системы, обусловливая усиление эмоциональных реакций.

Кроме того, магнитные бури могут являться фактором, провоцирующим обострение тех болезней, которые уже существуют у людей. Так, те, кто имеют заболевания опорно-двигательного аппарата, как, например, артрозы, артриты, поражение позвоночника, жалуются на ноющую, распирающую боль в преддверии магнитных бурь или с изменением атмосферного давления.

Магнитная буря 23 июля.

Однако ни одна магнитная буря не является причиной какой-либо болезни. Во время магнитных бурь людям советуют вести спокойный образ жизни, стараться не находиться долго на солнце, не стрессовать.

Тем, кто имеет проблемы со здоровьем, необходимо соблюдать режим и диету. Например, людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта не следует нарушать рекомендации врачей, потребление соли уменьшить до минимума, а также ограничить употребление жирной, жареной, острой пищи.

Вместо кофе предпочесть воду или травяной чай.

Эксперты уже предупредили, какой будет магнитная буря во вторник, 23 июля. Как известно, измеряют геомагнитную активность по шкале от 0 до 9.

И, как предполагают специалисты, 23 июля солнечная активность будет на уровне К-индекса 2. То есть, зеленого уровня.

Следовательно, никакой серьезной угрозы самочувствию такой уровень магнитной бури не несет.

Магнитная буря 23 июля.

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