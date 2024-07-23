Нагрузка на энергетическую систему летом, когда на улице тепло и световой день длится дольше, меньше по сравнению с зимним периодом, когда холодно и темно.

Следующая зима обещает быть тяжелой, и отключения электроснабжения могут продолжаться дольше. Специалисты предупреждают, что может осуществиться один из самых плохих сценариев уже следующей зимой.

Стало известно, почему июль в энергетике называют лишь "репетицией тяжелой зимы", и какие еще проблемы ожидают украинцев в морозное время.

Однако, нагрузка на энергетическую систему летом, когда на улице тепло и световой день длится дольше, меньше по сравнению с зимним периодом, когда холодно и темно. По словам руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, если у нас уже есть дефицит энергии даже сейчас, то очевидно, что зима может привести к еще большим проблемам.

До войны среднее потребление за год составляло около 15 ГВт, а прошлой зимой на пике спроса – около 18 ГВт. Поэтому разрыв между тем, что может производить система, и спрос будет еще больше.

Руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что разрушения в энергетике настолько серьезны, что украинцам придется смириться с периодическими отключениями света еще не одну зиму. Однако, когда речь идет о следующей зиме, продолжительность отключений будет зависеть от многих факторов, в том числе от того, какие удары нанесет россия украинской энергетике и насколько успешно удастся защитить оставленные неуязвимые объекты.

Если Россия продолжит атаковать украинскую энергетику, то по худшему сценарию следующей зимы украинцы могут сталкиваться с отключением электричества и отопления до 20 часов в сутки, заявили в компании ДТЭК. Многое будет зависеть от температурных условий: если средняя температура будет составлять +10 градусов Цельсия, это будет считаться приемлемым.

Однако при -15 градусах Цельсия ситуация значительно усложнится, поскольку потребление электричества для отопления будет значительно расти. Если производство электроэнергии и возможности импорта останутся на нынешнем уровне, то дефицит может достигнуть более 35%. Это означает, что в случае учета потребностей критической инфраструктуры украинцы могут периодически оставаться без электричества до 6-7 часов.

В отличие от предыдущих периодов дефицита электричества заговорили также и о системах отопления и водоснабжения с водоотводом. Больше всего это беспокоит власти крупных городов, которые пытаются обеспечить дополнительным резервным питанием именно эти объекты.

Источник: ТСН.

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