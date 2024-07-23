Жителя Хмельнитчины приговорили к трем годам тюрьмы за отказ от службы в армии по религиозным причинам.

Дунаевецкий районный суд Хмельницкой области вынес приговор местному жителю Андрею Т., отказавшемуся выполнять военную службу из-за своих религиозных убеждений. Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание в виде трех лет заключения.

Как говорится в приговоре, обнародованном в судебном реестре в июле 2024 года, Андрей Т. получил повестку для прохождения военной службы в октябре 2023 года. Однако он не явился в ТЦК и СП в назначенный день, что привело к возбуждению уголовного дела за уклонение от мобилизации.

В ходе судебного разбирательства Андрей Т. признал себя виновным и объяснил, что не может служить из-за своих религиозных убеждений, которые запрещают ему принимать оружие и участвовать в вооруженных конфликтах.

Судья Галина Посунько, рассмотрев все материалы дела, признала обвиняемого виновным и назначила наказание в виде трех лет тюремного заключения. Приговор можно оспорить.

Ранее Politeka также писала о том, что украинский мэр оказался лидером преступной банды, державшей людей в страхе, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас идет расследование для привлечения к ответственности всех участников преступной группы. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Подробности сообщили в СБУ.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история