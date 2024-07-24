Украинские программисты, владеющие языком программирования Golang, получают самую высокую среднюю зарплату. Среди наиболее высокооплачиваемых вакансий есть предложения для специалистов без обязательного высшего образования, в частности, для военных.

В тройке самых высокооплачиваемых вакансий украинского рынка труда находятся программист Golang со средней зарплатой 95000 грн, IOS-программист с 76000 грн и танкист с 75000 грн:

Программист Golang – 95000 грн

IOS-программист – 76000 грн

Танкер - 75 000 гривен.

Артиллерист – 72500 грн

Дешифровщик – 71000 грн

Снайпер – 70100 грн

Наводчик – 70100 грн

Огнеметчик – 70100 грн

Командир отделения – 70000 грн

Стрелец – 70000 грн

В Киеве средняя зарплата самая высокая из всех городов и составляет 24,5 тыс. грн. В то время как в Сумах средняя зарплата составляет всего 15 тыс. грн.

Согласно последним данным Госстата, средняя зарплата в Украине в месяц составляет 18,9 тыс. грн. Это на 22,5% больше чем в первом квартале 2023 года. Такой рост зарплат ощутимо превышает темпы инфляции в прошлом году, составившие 5,1%, и скорость обновления экономики. Два года назад средняя зарплата украинцев составила 14,6 тыс. грн., что означает рост на 29,3%. В тот же период кумулятивная инфляция достигла 31,6%.

Источник: OBOZ.UA.

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