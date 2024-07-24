В Одессе мужчина поджег автобус, потому что ему показалось, что это транспорт Территориального центра комплектования.

В Одессе мужчина поджег автобус, ошибочно считая его транспортом ТЦК. Об этом информирует местный телеграмм-канал " Одесса Info" . Инцидент произошел вечером 22 июля и правоохранители узнали о нем от работников ГСЧС.

"На Соборке наркоман поджег квестовый автобус потому, что думал, что это ТЦК. Водители зеленых машин напряглись после таких новостей", - пишут на канале Одесса Info.

Предварительно установлено, что неизвестный мужчина, проходя мимо автобуса, бросил внутрь какой-то предмет, вызвавший возгорание. Прохожие заметили действия злоумышленника и не позволили ему скрыться до прибытия правоохранителей.

К счастью, никто не пострадал, поскольку в автобусе на момент возгорания не было людей. Однако передняя часть автобуса получила повреждения. Пожар уже ликвидировали пожарные.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Одесского райуправления полиции №1. Правоохранители проводят осмотр места, собирают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей. Мужчину, которого указали очевидцы, доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств и мотивов его действий. В настоящее время идет проверка правовой квалификации события.

Ранее Politeka также писала о том, что должностного лица Одесской ОВА разоблачили на коррупционных схемах, связанных с бронированием от мобилизации.