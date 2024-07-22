Посадовця Одеської ОВА викрили на корупційних схемах, пов'язаних з бронюванням від мобілізації.

Головного спеціаліста Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної військової адміністрації викрили на корупції. Йому передбачено позов у ​​вимаганні та отриманні неправомірної вигоди для впливу на рішення посадової особи (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, посадовець організував незаконну схему заробітку, допомагаючи бронювати працівників підприємств, критично важливих для економіки регіону.

За винагороду він обіцяв керівнику приватного підприємства вплинути на посадовців Генерального штабу Міністерства оборони України та Міністерства економіки України, щоб отримати дозвіл на бронювання працівників від мобілізації.

Посадовця затримали після отримання ним 1000 доларів США неправомірної вигоди.

Наразі до суду направлені клопотання про обрання захопленого запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Раніше Politeka також писала про те, що у Львові підлітки заробляли гроші на підпалі автівок українських військових. Затриманими виявилися місцеві жителі 17 і 18 років, які шукали легкого заробітку через російські Telegram-канали. На одному з таких каналів представник ФСБ пообіцяв швидкі гроші у обмін на виконання злочинних завдань. Молодик, виконуючи інструкції, спочатку підшукував «потрібні» автомобілі, а потім потайки фотографував їх.

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