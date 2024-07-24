Украинцам рассказали о важном налоге за жилье, которое может составить 25 тысяч гривен.

Украинцы будут вынуждены уплатить налог на недвижимость. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Это касается всех владельцев жилой и нежилой недвижимости. Это могут быть квартиры, дома или другие виды недвижимости. Для физических лиц налог на жилую недвижимость рассчитывается на площадь, превышающую следующие нормы:

Квартиры: 60 квадратных метров;

Жилые дома: 120 квадратных метров;

Комбинированная жилая недвижимость: 180 кв.

Налог рассчитывается на общую площадь объекта, включая доли. Ставки налога для разных типов недвижимости устанавливают местные советы. Они не могут превышать 1,5% минимальной заработной платы на 1 января года. В 2023 году минимальная зарплата была 6 700 гривен, поэтому максимальная ставка за квадратный метр не может быть больше 100,5 гривен.

Если площадь квартиры больше 300 квадратных метров или дома – 500 квадратных метров, сумма налога увеличивается на 25 000 гривен за каждый такой объект.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцы могут погасить долги за коммуналку по частям. В Центре коммунального сервиса поведали, как это сделать. Люди, имеющие долги за жилищно-коммунальные услуги, могут заключить договор о реструктуризации долга и платить его частями.

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