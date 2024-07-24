Украинским пенсионерам рассказали, какими видами транспорта они могут воспользоваться бесплатно.

В Украине у пенсионеров есть право на льготный проезд в общественном транспорте. Давайте рассмотрим, где можно пользоваться правом на бесплатный проезд.

Согласно украинскому законодательству, пенсионеры могут бесплатно пользоваться городским наземным и пригородным железнодорожным транспортом. Однако это не касается такси и маршрутных такси, где проезд оплачивается.

Право на бесплатный проезд регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 17 мая 1993 N 354 "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Согласно этому постановлению, пенсионеры по возрасту имеют право на безвозмездный проезд при условии наличия соответствующего удостоверения или справки. В случае автоматизированной системы учета оплаты проезда требуется электронный билет, зарегистрированный в системе, который выдается бесплатно.

Если пенсионер забыл пенсионное удостоверение на дому, за проезд придется заплатить. Также проезд в метро всегда оплачивается.

Перевозчики обязаны обеспечивать льготные перевозки пенсионеров. При безосновательном отказе они несут ответственность за неправомерные действия.

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