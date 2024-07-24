В Одессе работники ТЦК остановили общественный транспорт, в результате чего между ними и пассажирами возник конфликт.

В Одессе продолжаются проверки, организованные сотрудниками ТЦК и СП, которые проходят в общественном транспорте. Сегодня пассажиры одесского трамвая были недовольны, поскольку из-за очередной проверки трамвай остановили.

Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает издание Новости Live. На видео, появившемся в интернете, видно, как группа сотрудников ТЦК и СП, сопровождаемая полицией, заходит в вагон. Из-за проверки водитель вынужден был остановить транспорт, что повлекло за собой недовольство среди пассажиров.

Одна из женщин, обнаружив возмущение из-за задержки, призвала к прекращению шума: "Довольно кричать! Это вы здесь кукарите. Можете помолчать?" - сказал военный.

Другая пассажирка отметила, что из-за длительных проверок многие люди опаздывают на работу, и добавила: "А вы что делаете? Проверяйте своих детей, а мы все опаздываем на работу".

В настоящее время сотрудники ТЦК и СП продолжали проверять документы одного из мужчин, и на недовольство женщины не отреагировали.

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