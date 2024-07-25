Врач 5-й городской поликлиники Львова получил 1500 долларов взятки за содействие в продолжении группы инвалидности. За эти деньги 60-летний медик должен повлиять на решение специалистов межрайонного специализированного онкологического медико-социального экспертного комитета №1 при Львовском областном совете.

Как сообщает ZAXID.NET, врач-онколог был задержан 15 июля 2024 г. после получения взятки возле поликлиники. Обыски провели в его служебном кабинете. Человек работает в поликлинике на неполной ставке.

После задержания правоохранители сообщили врачу о подозрении по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины. Суд уже избрал для него меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Ранее Politeka также писала о том, что руководитель коммунального предприятия присвоил более 600 тысяч гривен. В Киеве произвели капитальный ремонт парка "Молодежный", что привело к убыткам более чем на 614 тысяч гривен. Директору коммунального предприятия объявили о подозрении, сообщает Киевская городская прокуратура. Следствие установило, что осенью 2022 года КП по содержанию зеленых насаждений заключило договор на капитальный ремонт парка "Молодежный" в Деснянском районе столицы.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

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