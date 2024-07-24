В Житомирской области депутат Олиевской ОТГ Анатолий Лысенко обидел ветерана АТО Александра Швецова, и это попало на видео. Инцидент произошел во время перерыва на сессии, где обсуждали вопросы ликвидации должности главного специалиста по борьбе с коррупцией. Об этом рассказал сам Швецов У Фэйсбук.

Швецов, активно выступавший против этой ликвидации, выразил свое несогласие, аргументируя необходимость дипломированных специалистов. В ответ на его позицию, Лысенко отреагировал агрессивно, выражая неприязнь в грубой форме: "Я тебе просто говорю: нах и пошёл! В баненный , осел с ослиным элом!".

Этот случай не первый конфликт между Лысенко и Швецовым. В августе 2023 года Швецов устроил одиночный протест перед местным отделением полиции, потребовав возбуждение уголовного дела против депутата за нарушение частной жизни. Лысенко в ответ подал иск против Швецова, защищая свою честь, достоинство и деловую репутацию.

Ранее Politeka также писала о том, что должностного лица Одесской ОВА разоблачили на коррупционных схемах, связанных с бронированием от мобилизации. По данным следствия, чиновник организовал незаконную схему заработка, помогая бронировать работников предприятий, критически важных для экономики региона.