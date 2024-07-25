В Одессе водитель проехался на капоте автомобиля вместе с группой военных после проигнорирования их требований.

В Одессе произошла очередная скандальная ситуация с военнообязанными и сотрудниками ТЦК и СП. В Хаджибейском районе местный житель проехался на капоте своего автомобиля вместе с группой военных.

Как сообщают пользователи социальных сетей, инцидент произошел у остановки "Суперфосфатный завод", передает издание Новости Live . Сотрудники ТЦК попытались остановить выезжавшего с парковки водителя, однако одессит проигнорировал их требования и продолжил движение. Военные, которые пытались остановить его, не смогли этого сделать и решили просто сесть на капот автомобиля.

Одесский областной ТЦК и СП отреагировал на видео, где их сотрудника прокатали на капоте автомобиля.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в Хаджибейском районе. Они уточнили, что водитель не выполнил законные требования общей группы военных ТЦК и полиции предоставить документы, подтверждающие личность и военный учет. Из-за этого он нанес травмы военнослужащему, который, после ранений на фронте, проходит службу в ТЦК и СП. Пострадавший уже дал показания, чтобы способствовать более быстрому привлечению нарушителя к ответственности за нарушение ПДД.

Ранее Politeka также писала о том, что должностного лица Одесской ОВА разоблачили на коррупционных схемах, связанных с бронированием от мобилизации.

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