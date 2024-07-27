В «Lifecell» дали номера операторов, которым можно позвонить в случае возникновения проблем с мобильной связью, Интернетом и решения других вопросов.

В компании Lifecell рассказали своим абонентам, по какому номеру можно связаться с оператором.

Кроме того, мобильный оператор напомнил, каким образом можно получить консультацию от «Lifecell».

Свое объяснение Lifecell сделал на фоне большого количества отзывов абонентов, которые жалуются на качество связи и Интернета. У некоторых, судя по отзывам, мобильной связи нет даже тогда, когда есть свет:

«Почему в Киевской обл., Ржищевская ОТГ с. Гребни при наличии света отсутствует связь. Света нет – связь отсутствует, свет есть – тоже отсутствует. Такая ситуация последние две недели»,

«Когда уже сделают нормальную связь?».

Кроме того, у абонентов иногда возникает необходимость отключить все дополнительные услуги Lifecell, оставив только те, что в тарифе.

«Я хочу отказаться от всех услуг, потому что уже не помню, какие мне подключали, а какие нет. Как это сделать самому, чтобы не менять пакет – хочу оставить только свой тарифный план» , - написал в отзывах на официальной странице «Lifecell» мужчина.

Как дозвониться оператору "Lifecell"

В Lifecell дали номера операторов. А также напомнили, как можно проверить, какие услуги активированы от компании.

«Активные услуги можно проверить по комбинации *112# или в приложении "Мой лайфселл". Также для этого Вы можете обратиться к оператору по любому каналу поддержки», - рассказали в «Lifecell».

Для получения консультации оператора можно набрать номер 5433. Это бесплатно в сети lifecell в пределах Украины. Также оператору «Lifecell» можно позвонить по телефону 0800 20 5433 – это бесплатно со стационарных номеров.

Кроме того, есть возможность получить консультацию от Lifecell через чат.

"Lifecell" отзывы.

"Lifecell" отзывы.

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