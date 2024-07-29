Во Львове открыта вакансия водителя с зарплатой до 30 тысяч грн и бронированием от мобилизации.

Из-за военного положения в Украине существует существенный дефицит водителей в разных сферах, в частности, на государственных и коммунальных предприятиях. В то же время многие люди ищут работу, которая обеспечит им бронирование от мобилизации.

Одной из таких возможностей должность водителя-экспедитора во Львове. Компания "Premier Food" предлагает работу в логистическом комплексе с официальной работой, фирменной одеждой и конкурентной заработной платой, которая составляет от 30 000 грн в месяц. Работодатель также предоставляет бронирование для военнообязанных работников при наличии актуальных военно-учетных документов.

Основные обязанности включают в себя выполнение ежедневных маршрутов доставки, работу с замороженными продуктами, контроль технического состояния автомобиля и оформление документации. График работы – с понедельника по субботу, начало маршрутов – 06:00.

Требования к кандидатам:

Наличие водительских прав категории В.

Опыт безаварийного вождения от одного года.

Порядочность, пунктуальность и ответственность.

Знание областей западной Украины и готовность к физическим нагрузкам.

Опыт работы в доставке продуктов питания будет преимуществом.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцам рассказали, где можно найти вакансию, за которую предлагают 50 тысяч гривен и возможность бронирования.