В Украине планируется ввести новый налог на продажу жилья, который может достигать 23% от прибыли, в зависимости от продолжительности владения и количества сделок в году.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, вносящий изменения в налоговую систему. Один из пунктов документа предусматривает новые требования по уплате налога на доходы от продажи недвижимости, которая составит от 11% до 23%.

Инвестиционный риэлтор Елена Маленкова поделилась информацией об этих нововведениях. Согласно новому законопроекту, налог будет взиматься на случай перехода прав собственности на недвижимость, если это право было зарегистрировано в госреестре не менее трех лет назад.

Кроме этого, 11% налога будут взиматься в случае второй продажи жилья в течение одного года.

В некоторых случаях налог может достигать 23%. Это произойдет, если:

Недвижимость продается второй раз в течение календарного года, а право собственности на нее зарегистрировано не менее трех лет назад; Недвижимость продается в третий раз за год, независимо от даты регистрации права собственности.

Документ также предусматривает освобождение от налога на продажу недвижимости, если право собственности на квартиру длится менее трех лет.

"Если ваше право собственности на квартиру было приобретено менее трех лет назад, вы сможете воспользоваться льготой и не платить налог на доход физических лиц. Можете быть спокойны", - отметила эксперт.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцам рассказали, где можно найти вакансию, за которую предлагают 50 тысяч гривен и возможность бронирования.