Синоптикиня Наталья Диденко прогнозирует, что жара в Украине в ближайшие дни сохранится, хотя местами ожидаются дожди, грозы и понижение температуры.

Температура воздуха в Украине в ближайшие дни будет колебаться, но окончательное прекращение жары пока не ожидается. В то же время местами возможны дожди, грозы и понижение температуры.

Соответствующий прогноз Наталья Диденко опубликовала в Telegram. В частности, в четверг, 25 июля, в западных регионах ожидаются дожди с грозами и прохлада до +20+25 градусов.

На севере страны осадков не прогнозируется, только в Житомирской области возможны локальные грозовые дожди. Дневная температура составит +24+28 градусов. В центральных областях будет еще теплее – до +26+30 градусов, только в Винницкой области +23+25 градусов.

В южных областях температура воздуха будет колебаться в пределах +28+32 градуса, в Одесской области возможны дожди с грозами.

В Киеве 25 июля сухо с температурой воздуха около +27 градусов.

В ближайшие выходные, по словам Диденко, в Украине сохранится жаркая погода, но в начале следующей недели температура несколько снизится.

"О безвозвратном прекращении жары, конечно, пока речь не идет", - добавила синоптикиня.

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