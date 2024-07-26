В компании Lifecell сделали важное уточнение относительно тарифов, которые мобильный оператор может предложить своим абонентам.

В компании «Lifecell» ответили отнсоительно цен на тарифы, которые доступны украинцам, пишет Politeka.net.

Так, один из абонентов мобильного оператора обратился с просьбой предоставить ему тариф по меньшей цене.

В Lifecell сообщили, что по номеру абонента действует тарифный план "Смарт Лайф".

Согласно его условиям, предоставляется 800 минут на все мобильные номера по территории Украины (включая lifecell), а после их использования абонент может получить безлимит в сети, 25 ГБ. При этом стоимость тарифа составляет 225 грн. на 4 недели.

Тариф «Лайфселл».

В случае, когда на счету недостаточно средств для оплаты тарифного плана на 4 недели абоненту автоматически начисляется 500 Мб и 50 минут на все сети (включая lifecell), после их использования безлимит в сети lifecell за 20 гривен до конца суток.

«Если на счете меньше 20 гривен, то будет предоставлен частичный дневной пакет за 10 гривен: 100 Мб и 10 минут на все сети (включая lifecell) после их использования безлимит в сети lifecell. Тарифный план действует на всей территории Украины», – сообщили в «Lifecell» условия такого тарифа.

Также в Lifecell напомнили абоненту, что плата за тариф по его номеру составляет 175 гривен.

В свою очередь абонент сообщил, что его интересует тариф Lifecell до 120 гривен.

«К сожалению, такого тарифа нет», – ответили в «Lifecell».

Добавим, что тем временем стало известно, что услуги мобильных операторов станут более дорогими.

В пакете рекордного увеличения налогов, анонсированном правительством, предлагается ввести 5% налог на доход операторов. Поэтому тарифы вырастут.

Тариф «Лайфселл».

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