Фактический прожиточный минимум для пенсионеров в Украине, установленный на основе цен июня, составляет 6016,14 гривен по данным Минсоца. В то же время расчетный прожиточный минимум, являющийся минимальной пенсией, составляет всего 2361 гривен. Таким образом, фактический прожиточный минимум превышает минимальную пенсию в 2,54 раза.

Согласно расчетам Министерства финансов, все пенсионеры в Украине, получающие менее 6016,14 гривен, фактически находятся за чертой бедности. По данным, в Украине из 10,2 миллиона пенсионеров только 3,9 миллиона получают пенсию в размере более 5 тысяч гривен, тогда как 6,33 миллиона получают меньше.

Это означает, что 61,7% украинских пенсионеров получают значительно меньше фактического прожиточного минимума.

Прожиточный минимум для взрослого после учета обязательных платежей составляет 9170,4 гривен. Поэтому минимальная зарплата в 8000 гривен не обеспечивает возможности покрыть даже базовые расходы на продукты и услуги. Прожиточный минимум для ребенка до 6 лет составляет 6341,21 гривен, а для ребенка от 6 лет – 7925,62 гривен.

Следовательно, для того чтобы обеспечить базовые нужды, семья с двумя взрослыми и двумя детьми (одна до 6 лет, другая старше 6 лет) должна получать минимум 32 607,63 гривен, не считая расходов на аренду жилья. Если семья имеет меньшие доходы, она находится на грани бедности.

Источник: OBOZ.UA

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