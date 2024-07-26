За период с 1 января по 1 июня 2024 года в Украине средняя пенсия части пенсионеров выросла с 99,8 тыс. до 105,6 тыс. гривен в месяц. Это единственная группа пенсионеров, выплаты которых значительно превышают среднюю пенсию в стране в десятки раз.



Об этом говорится в данных, опубликованных на официальной странице ПФУ .

В частности, речь идет о судьях, вышедших на пенсию. Только их выплаты превышают в десятки раз выплаты других пенсионеров. Так, средняя пенсия в Украине составляет по состоянию на июнь 5,8 тысячи гривен, а в январе была на уровне 5,3 тысячи гривен.

В Украине из 10,2 миллионов пенсионеров только 6,33 миллиона получают пенсию, размер которой меньше 5 тысяч гривен. В то же время только 3,9 миллиона пенсионеров получают пенсию в размере более 5 тысяч гривен. Следовательно, 61,7% украинских пенсионеров получает существенно меньше фактического прожиточного минимума.

Напомним, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 гривен. Следовательно, минимальная зарплата в размере 8000 гривен не обеспечивает возможности работающему потратить даже минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет составляет 6341,21 гривен, а на ребенка от 6 лет – 7925,62 гривен.

Следовательно, для обеспечения базовых нужд семья из двух взрослых и двух детей (одна до 6 лет, другая старше 6 лет), без учета расходов на аренду жилья, требует ежемесячно 32 607,63 гривен. Если семья проживает на меньшую сумму, она оказывается на грани бедности.

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