Субсидии доступны не всем украинцам, а только тем, чьи доходы не позволяют самостоятельно платить за коммунальные услуги.

Субсидия рассчитывается для каждого домохозяйства индивидуально, учитывая количество жителей, их состояние и доходы членов семьи. Субсидия покрывает разницу между суммой обязательного платежа (определяемой на основе совокупного дохода домохозяйства) и коммунальными начислениями. Это адресная помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг и их абонентского обслуживания.

Как информируют в Пенсионном фонде Украины , субсидия предоставляется на следующие услуги:

распределение и поставка природного газа

снабжение электроэнергии

отопление

снабжение горячей водой

централизованный водоотвод

централизованное водоснабжение

вывоз мусора.

Абонентское обслуживание включает водоснабжение, водоотвод, снабжение горячей водой, тепло и управление бытовыми отходами.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцы могут получать по 12 тысяч гривен каждый месяц. В список вошли жители многих областей. Это касается граждан, участвующих в общественно полезных работах в своем регионе во время войны. С начала реализации проекта "Армия восстановления" было выдано более 158 тысяч направлений на выполнение общественно полезных работ.

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