В Украине, несмотря на войну, продолжают выплачивать пенсии и социальную помощь. Есть некие категории лиц, имеющих право на дополнительные выплаты.
Согласно информации от издания "На пенсии" , в 2024 году украинцы могут получить доплату к пенсии в размере 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Это предусмотрено законом №646-ІХ от 02.06.2020 года.
Чтобы получить такую надбавку, нужно соответствовать нескольким условиям:
- Гражданин должен быть старше 80 лет.
- Пенсия должна начисляться по возрасту.
- Человек должен проживать отдельно и нуждаться в постороннем уходе из-за состояния здоровья.
В 2024 году сумма выплаты увеличилась по сравнению с прошлым годом благодаря повышению прожиточного минимума с 2093 до 2361 грн. Следовательно, размер доплаты в этом году составляет 944 гривны.
Чтобы получить такую помощь, необходимо предоставить заключение врачебной комиссии о необходимости в постороннем уходе. С этим документом, а также паспортом и идентификационным кодом следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда, где нужно подать специальное заявление на оформление доплаты за посторонний уход.
Ранее Politeka также писала , что в Украине безработные могут получать ежемесячные выплаты в размере 12 тысяч гривен, если они участвуют в общественно полезных работах в своем регионе во время войны.
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