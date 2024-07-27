В Украине в 2024 году граждане старше 80 лет могут получить доплату к пенсии в размере 944 гривны при наличии вывода о потребности в постороннем уходе.

В Украине, несмотря на войну, продолжают выплачивать пенсии и социальную помощь. Есть некие категории лиц, имеющих право на дополнительные выплаты.

Согласно информации от издания "На пенсии" , в 2024 году украинцы могут получить доплату к пенсии в размере 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Это предусмотрено законом №646-ІХ от 02.06.2020 года.

Чтобы получить такую ​​надбавку, нужно соответствовать нескольким условиям:

Гражданин должен быть старше 80 лет. Пенсия должна начисляться по возрасту. Человек должен проживать отдельно и нуждаться в постороннем уходе из-за состояния здоровья.

В 2024 году сумма выплаты увеличилась по сравнению с прошлым годом благодаря повышению прожиточного минимума с 2093 до 2361 грн. Следовательно, размер доплаты в этом году составляет 944 гривны.

Чтобы получить такую ​​помощь, необходимо предоставить заключение врачебной комиссии о необходимости в постороннем уходе. С этим документом, а также паспортом и идентификационным кодом следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда, где нужно подать специальное заявление на оформление доплаты за посторонний уход.

Ранее Politeka также писала , что в Украине безработные могут получать ежемесячные выплаты в размере 12 тысяч гривен, если они участвуют в общественно полезных работах в своем регионе во время войны.

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