В Сумской области чиновник воспользовался ситуацией по ликвидации последствий боевых действий для личной выгоды. Обвиняемый – начальник дочернего предприятия, также являющийся депутатом одного из городских советов Сумщины.

В 2022 году начальник дочернего предприятия и Сумская областная военная администрация подписали договор на замену окон и дверей в многоквартирных домах Сумского района, поврежденных в результате российских обстрелов.

По данным следствия, начальник предприятия привлек к ремонту свою родственницу-предпринимателя, продавшую ему металлопластиковые оконные и дверные блоки по завышенным ценам. Это привело к нанесению государству ущерба на сумму 1 млн 553 тысяч гривен.

Обвиняемый предстанет перед судом по частям 4 ст. 191, 1 ст. 366, 2 ст. 209, 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, служебный подлог, легализация имущества, полученного преступным путем, а также незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами).

Частная предпринимательница также будет отвечать за пособничество по этой преступной схеме.

Источник: rama

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