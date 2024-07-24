В Одесі чоловік підпалив автобус, помилково вважаючи його транспортом ТЦК. Про це інфомує місцевий телеграм-канал Одеса Info. Інцидент стався ввечері 22 липня, і правоохоронці дізналися про нього від працівників ДСНС.

"На Соборці наркоман підпалив квестовий автобус тому, що думав що це ТЦК. Водії зелених машин напружилися після таких новин", - пишуть на каналі Одеса Info.

Попередньо встановлено, що невідомий чоловік, проходячи повз автобус, кинув всередину якийсь предмет, що спричинило загоряння. Перехожі помітили дії зловмисника і не дозволили йому втекти до прибуття правоохоронців.

На щастя, ніхто не постраждав, оскільки в автобусі на момент загорання не було людей. Проте передня частина автобусу зазнала ушкоджень. Пожежу вже ліквідували вогнеборці.

На місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1. Правоохоронці проводять огляд місця, збирають речові докази та опитують свідків. Чоловіка, якого вказали очевидці, доставили до поліції для з'ясування всіх обставин і мотивів його дій. Наразі триває перевірка правової кваліфікації події.

Раніше Politeka також писала про те, що посадовця Одеської ОВА викрили на корупційних схемах, пов'язаних з бронюванням від мобілізації.