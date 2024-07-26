В пятницу, 26 июля, в Украине ожидается существенное изменение погоды. В некоторых областях пройдут дожди, а температура воздуха значительно снизится. Ночью столбики термометров опустятся до +13...+16°C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в западных и центральных областях Украины следует ожидать дожди с грозами.

"26 июля будет температурно контрастным днем. На западе температура будет колебаться от +20°C, а на юге и востоке достигнет +32°C. Ночью температура снизится до +13...+16°C", - отметила Диденко. На севере ожидается температура от +26 до +30°C.

В центральной части Украины также будет жара — температура будет в пределах +26...+31°C.

"Грозы с дождями завтра охватят западную часть Украины, а вечером дожди достигнут Житомирщины, Винницкой области, Одесщины и Киевщины", - добавила синоптик.

В других регионах Украины будет преобладать сухая и солнечная погода.

Погода в Киеве 26 июля

В Киеве 26 июля прогнозируется умеренная жара, от +27°C до +29°C, местами температура может достигнуть +30°C.

"Возможный дождь вечером в некоторых районах", - сообщила Наталья Диденко.

Ранее Politeka также писала о том, что в «ДТЭК» сообщили украинцам, можно ли надеяться на то, что осенью графики отключения света будут более мягкими и какой будет надвигающаяся зима.

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