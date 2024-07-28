Обязательно приготовьте овощное ассорти на зиму по этому рецепту, и можно будет наслаждаться его насыщенным и приятным вкусом до нового урожая.

Такое ассорти на зиму позволяет объеденить вкусы и пользу любимых овощей в одной банке, пишет Politeka.net.

Так, известная кулинар Татьяна Акопян предлагает сделать овощное ассорти на зиму из огурцов, помидоров, кукурузы, сладкого перца, острого перца, моркови и кабачка.

«Вы можете взять асболютно разные овощи, которые любите. Желательно разноцветные», - посоветовала кулинар.

Рецепт овощного ассорти на зиму "Лето в банке".

Для ассорти на зиму, помимо овощей, нужны такие ингредиенты: 2 зонтика укропа, по 2-3 листика вишни и смородины, несколько веточек петрушки, по 1 лавровому листочку, по 2-3 колечка лука, по 2-3 зубчика чеснока, 7-8 горошин перца

Кукурузу для овощного ассорти кулинар нарезала на кружочки по 2 сантиметра. Отвариваем в кипящей воде 5 минут.

«Все другие овощи кладем сырыми», - рассказала Татьяна.

Для своего овощного ассорти фудблогер кроме кукурузы взяла также молодые кабачки, перцы, огурцы, помидоры, один лук, нарезанный кольцами, немного острого перца и молодую морковь.

Рецепт овощного ассорти на зиму.

Готовя овощное ассорти, на дно каждой уже стерилизованной банки выкладываем по два зонтика укропа, 2-3 листочка вишни и смородины, по одному лавровому листу, 1-2 колечка лука, чеснок. Далее выкладываем овощи.

«Еще я кладу свежую петрушку», - поделилась Татьяна своим секретом приготовления овощного ассорти.

Оовощное ассорти на зиму получится особенно красивым, если воспользоваться фигурным ножом.

Для маринада на три трехлитровых банки понадобятся вода 4 л, соль – 200 г, сахар - 500 г, уксус 9% - 250 мл.

Овощи в банке Татьяна выложила слоями, чтобы ассорти на зиму было красивым.

Соль и сахар добавляем в воду, доводим ло кипения, добавляем уксус, выключаем огонь и заливаем в банки.

«Накрываем стерильной крышкой. На дно широкой кастрюли выкладываем полотенце или салфетку, ставим банку, заливаем водой и ставим эту кастрюлю на огонь. После закипания стерилизуем 5-7 минут. Вынимаем банку и закатываем или закручиваем. Переворачиваем банку крышкой вниз и оставляем остывать», - рассказала кулинар о последних шагах приготовления овощного ассорти на зиму.

Вот и все, очень вкусное, яркое, полезное и сочное овощное ассорти «Лето в банке» готово.

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