Международная гуманитарная организация Mercy Corps начала второй этап программы поддержки экономической устойчивости, оказывая внутренне перемещенным лицам в Днепропетровской и Донецкой областях финансовую помощь в размере более 100 тыс. грн.

В Украине стартовал второй этап программы по поддержанию экономической устойчивости, организованной Международной гуманитарной организацией Mercy Corps. Эта программа дает возможность внутренне перемещенным лицам получить более 100 тыс. грн на развитие собственного бизнеса в двух регионах прифронтовых.

Как сообщает Министерство реинтеграции , программа от Mercy Corps направлена ​​на поддержку украинского микропредпринимательства среди внутренне перемещенных лиц и граждан, пострадавших от войны.

Участниками программы могут стать переселенцы, стремящиеся увеличить свой доход через предпринимательскую деятельность и находящиеся в следующих областях:

Днепропетровская;

Донецка (за исключением районов активных боевых действий).

Средний размер финансовой помощи в рамках программы составляет около 2,6 тыс. долларов (около 107 тыс. грн).

Как подать заявку на помощь Отбор участников будет производиться на конкурсной основе. Зарегистрироваться на помощь и ознакомиться с критериями можно на портале организации .

Дополнительную информацию по участию в программе можно получить по телефону (с 09:00 до 17:00): 0 800 332 590.

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