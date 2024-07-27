На выходных ожидается повышение температуры, но в некоторых регионах пройдут грозы и шквалы.

Третья декада июля принесла в большинство регионов Украины снижение температуры и осадки в виде гроз, града и шквалов. В пятницу в некоторых областях ожидается ненастье, а в выходные местами также пройдут дожди. "26 июля в западных областях, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях прогнозируются грозы, а днем ​​в Винницкой, Одесской и Николаевской областях возможны град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности желтый)", — предупредили в Укргидрометцентре .

Днем 26 июля температура воздуха в стране поднимется до +22+32 градусов. Прохладнее всего будет на западе Украины, самое жаркое – на юге и юго-востоке.

В субботу, 27 июля, днем ​​дожди с грозами возможны в Запорожской, Херсонской областях и Крыму. Ночью ожидается температура от 15 до 22 градусов тепла, днем ​​воздух прогреется до +25+31 градуса.

В воскресенье, 28 июля, на большей части Украины без осадков и с небольшой облачностью. Однако на западе страны и Житомирской области ожидаются грозовые дожди. В этот день жара усилится. Ночью температура воздуха составит 15-19 градусов тепла (в Крыму +20), днем ​​синоптики прогнозируют от 29 до 34 градусов выше нуля.

Ранее Politeka также писала о том, что у украинцев есть возможность получать по 12 тысяч гривен каждый месяц.

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