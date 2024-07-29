Пенсионный фонд Украины сообщил об увеличении финансирования пенсий в июле 2024 года до 62,4 млрд. гривен, что отмечает рост средней пенсии до 5 816,62 гривен на 1 июля.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование пенсионных выплат за июль 2024 года, выделив на эти нужды 62,4 млрд. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ. По сравнению с июнем, когда на выплаты было потрачено 62,3 млрд. гривен, в июле финансирование пенсий увеличилось. Для сравнения, в мае на эти цели было направлено 60,9 млрд. гривен, а в апреле — 60,5 млрд. гривен.

Что касается изменений в размерах пенсий с начала года, то средний размер пенсии на 1 июля вырос на 431,37 грн., или на 8,0%, до 5 816,62 грн. Число пенсионеров за последние шесть месяцев уменьшилось на 252 815 человек, достигнув 10 263 722.

Согласно данным ПФУ, более половины украинских пенсионеров получают пенсии до 5 тысяч гривен, тогда как 1 281 468 человек, или 12,5% от общего количества, получают более 10 тысяч гривен.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцы могут получать по 12 тысяч гривен каждый месяц: в список вошли жители многих областей. В Украине безработные могут получать ежемесячные выплаты в размере 12 тысяч гривен, если участвуют в общественно полезных работах в своем регионе во время войны. К таким работам могут присоединяться трудоспособные лица, не подлежащие призыву на военную службу, имеющие возраст и состояние здоровья для работы в условиях военного положения.

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