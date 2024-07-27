Украинцам рассказали, какие доплаты к пенсии могут получить украинские пенсионеры в 65 лет и как увеличить свои выплаты в зависимости от возраста и страхового стажа.

Пенсионеры в Украине, достигшие 65-летнего возраста и имеющие необходимый страховой стаж, должны получать пенсию не менее 40% от средней заработной платы. Для тех, кто не имеет достаточного стажа, размер пенсии определяется исходя из прожиточного минимума.

Какие доплаты могут получать 65-летние пенсионеры?

Женщины, имеющие стаж работы 30 лет, и мужчины со стажем 35 лет гарантированно получают пенсию не ниже 40% от минимальной зарплаты.

Сейчас, когда минимальная зарплата составляет 8000 гривен, минимальная пенсия должна быть 3200 гривен, хотя фактически она составляет 3370 гривен.

Следовательно, если пенсионер в возрасте 65 лет получает пенсию менее 40% от минимальной зарплаты, ему автоматически начисляется доплата.

Доплаты по возрасту

С 70 лет пенсионеры также имеют право на доплату по возрасту. Эта надбавка начисляется автоматически и ее размер зависит от возраста пенсионера, постепенно возрастая:

Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен.

Пенсионеры от 75 до 79 лет получают дополнительно 456 гривен.

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получают дополнительно 570 гривен.

Источник: 24 Канал

Ранее Politeka также писала , что в Украине безработные могут получать ежемесячные выплаты в размере 12 тысяч гривен, если они участвуют в общественно полезных работах в своем регионе во время войны.

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