Помимо бесплатных услуг, пенсионеры могут воспользоваться значительными скидками на определенные услуги без сложных условий. Да, пенсионеры могут получать существенные скидки на коммунальные услуги и юридическую помощь без дополнительных усилий.

Пенсионеры могут получить субсидию, но некоторые могут иметь право на полную скидку 100% на коммунальные услуги. Для получения такой скидки необходимо проживать в сельской местности и иметь рабочий стаж на определенных профессиях за последние несколько лет перед пенсией.

Кроме того, есть льготы на юридическую помощь, включающие скидку на профессиональные консультации, защиту прав и интересов, а также представление интересов граждан.

Пенсионеры могут бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта, за исключением такси. Также безвозмездный проезд доступен только в железнодорожном транспорте городского сообщения. В частности, для пенсионеров отменен земельный налог, но есть требование, что их участок должен соответствовать установленным лимитам.

Напомним, что за период с 1 января по 1 июня 2024 года в Украине средняя пенсия части пенсионеров выросла с 99,8 тыс. до 105,6 тыс. гривен в месяц. Это единственная группа пенсионеров, выплаты которых значительно превышают среднюю пенсию в стране в десятки раз. В частности, речь идет о судьях, вышедших на пенсию.

Источник: 24 Канал.

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