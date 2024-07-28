Украинцы могут купить страховой стаж для пенсии онлайн, но стоимость одного года стажа в 2024 году составит 21 480 гривен.

У украинцев есть возможность онлайн приобрести страховой стаж для получения пенсии. Однако стоимость 1 года стажа может быть внушительной, информируют на Правительственном портале .

Стоимость одного года стажа

В Украине люди пенсионного возраста могут докупить страховой стаж при необходимости. Для зачисления 1 полнолуния страхового стажа необходимо уплатить минимальный страховой взнос, который составляет 1 760 гривен. Таким образом, в 2024 году стоимость 1 года стажа составит 21 480 гривен.

Однако пенсионеры могут самостоятельно выбирать частоту и размер взносов в зависимости от их финансовых возможностей. Добровольные взносы можно производить как на свой счет, так и в пользу другого лица.

Кто может докупить страховой стаж

Докупить стаж могут граждане Украины, достигшие 16 лет. Это могут быть:

те, кто проживает за границей, но планируют получать пенсию в Украине;

люди предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;

лица с низким уровнем официального дохода, стремящиеся увеличить размер своей будущей пенсии.

Ранее Politeka также писала , что в Украине безработные могут получать ежемесячные выплаты в размере 12 тысяч гривен, если они участвуют в общественно полезных работах в своем регионе во время войны.

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